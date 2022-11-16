Роналду о ЧМ-2022: «Мы с Каземиро шутили, что в финале Португалия сыграет с Бразилией. Это мечта»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Каземиро Футбол

Криштиану Роналду высказался о предстоящем чемпионате мира. 

«Мы с Каземиро шутили, что в финале Португалия сыграет с Бразилией. Честно говоря, это мечта.

Чемпионат мира – самый сложный турнир в мире. Я мечтаю [о финале]. Я знаю, что это будет тяжело, это будет трудно, но мечтать можно свободно, и я мечтаю все время.

Самое главное – быть там и бороться. На мой взгляд, это, вероятно, будет лучший чемпионат мира в истории. Давайте посмотрим», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии

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