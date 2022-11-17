Сантуш об интервью Роналду: «Не вижу, чтобы кого-то в сборной это волновало. Криштиану – свободный человек, мы уважаем его решения»

прокомментировал резонансное интервью .

– Повлияло ли интервью на атмосферу в раздевалке?

– Как уже говорил Жоау Мариу, мы привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Роналду...

[Интервью] не имеет никакого отношения к сборной, в нем нет ни слова о ней. Сейчас много говорят о толерантности, и я не вижу, чтобы в сборной это кого-то беспокоило.

– Роналду сообщал федерации футбола об интервью?

– Он не обязан был сообщать ни федерации, ни лично мне. Криштиану – свободный человек, разве нет?

Как это влияет на сборную? Мне все равно, что о нас говорят другие, важно лишь, что происходит внутри команды. На нас это никак не влияет, мы понимаем и уважаем его решения.

Я понимаю ваш вопрос, но меня это совершенно не касается, – сказал главный тренер сборной .

Жоау Мариу о ситуации с Роналду: «Заголовки и первые вопросы всегда о нем, мы привыкли. Не думаю, что это давит на него или сборную»