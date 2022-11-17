Роналду о сборной Португалии: «Хорошо, что у нас разные возрасты, характеры, мнения, подходы к философии игры. ЧМ-2022 будет интересным»
Криштиану Роналду охарактеризовал сборную Португалии.
«Хорошо быть частью сборной, в которой есть сочетание молодых и более зрелых игроков.
Это является одним из важных аспектов в лучших командах мира. Хорошо, что у нас разные возрасты, разные характеры, разные мнения, разные подходы к философии игры.
Что касается сборной Португалии, я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренер. У нас есть сочетание молодых и зрелых игроков, так что [ЧМ-2022] будет интересным турниром», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
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