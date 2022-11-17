Криштиану Роналду: «Верю, что ЧМ-2022 будет лучшим в истории. Все команды в хорошей форме»

ответил на вопрос о жаре в Катаре во время проведения чемпионата мира.

«Погода для меня не будет проблемой. Мы готовы.

Как профессиональные футболисты, мы способны играть в любых условиях. Это будет хорошо, потому что я предпочитаю теплую погоду, так что для меня это не будет большой проблемой.

Я надеюсь, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Я верю в это.

Проведение этого турнира в начале сезона – это совсем другое. С точки зрения физической подготовки все команды будут в хорошей форме. Молодые игроки, игроки постарше – думаю, все будут в хорошей форме», – сказал нападающий и сборной .