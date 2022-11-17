Интерес «Ман Сити» к Роналду был «небольшим». Стороны не были близки к трансферу в 2021-м (ESPN)
В «Манчестер Сити» отрицают близость к приобретению Криштиану Роналду летом 2021 года.
Источники ESPN сообщили, что комментарии португальца «не отражают» степень интереса клуба к нему в то время. Заинтересованность в покупке форварда оценивается как «небольшая».
37-летний нападающий в интервью Пирсу Моргану заявил, что стороны были близки к сделке, но ключевую роль в его переходе в «Манчестер Юнайтед» сыграл бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон.
«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду
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