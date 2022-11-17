«Роналду не смирился с тем фактом, что «МЮ» смотрится лучше без него». Агбонлахор о Криштиану

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Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор прокомментировал интервью Криштиану Роналду.

«Важная деталь касательно Роналду заключается в том, что он не смог смириться с тем фактом, что, возможно, команда в этом сезоне лучше без него.

В прошлом сезоне – нет. Но в этом сезоне «МЮ» смотрится без него лучше», – сказал Агбонлахор.

Сантуш об интервью Роналду: «Не вижу, чтобы кого-то в сборной это волновало. Криштиану – свободный человек, мы уважаем его решения»

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