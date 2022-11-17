Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, чего у него больше – денег или подписчиков.

На данный момент у португальца 497 миллионов подписчиков в инстаграме – больше всех в мире.

«Думаю, одинаково. Здорово оставаться номером один. Это меня радует.

Именно рекорды, адреналин меня мотивируют. Но давай начистоту, Пирс: футбол изменился за последние годы. Он стал похож на бизнес.

Иногда Джорджина говорит: «Я не понимаю, почему к игрокам относятся как к кускам мяса». Я отвечаю, что это действительно так.

Я вижу, что футбол превратился в бизнес. Многие вещи меня разочаровали. Страсть к игре еще не угасла, но некоторые вещи меня удивляли.

Но такая сейчас ситуация, весь мир – это бизнес», – сказал форвард в интервью .