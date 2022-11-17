Роналду о возвращении к футболу после смерти новорожденного сына: «Джорджина сказала: «Иди играй и наслаждайся тем, что тебе нравится – поможет отвлечься»
Криштиану Роналду рассказал о возвращении к игре после смерти новорожденного сына.
Это произошло в апреле 2022 года. Форвард «Манчестер Юнайтед» и его девушка, Джорджина Родригес, ждали близнецов, но выжила только девочка.
«Трудно, очень трудно играть после такого. Но у меня всегда была хорошая поддержка моей семьи. И Джорджина сказала мне: «Иди, иди играй, иди и наслаждайся тем, что тебе нравится делать. Это поможет тебе немного отвлечься».
Это было трудно, но в то же время помогло не думать слишком много о случившемся. Даже тренировки помогали в этом. Но, как вы знаете, в футбол все так быстро: тренировки, игры, даже сборная.
Все идет так быстро, что даже не успеваешь успокоиться и понять, что вообще происходит. Но это принесло большую пользу. Джорджина мне очень помогла, дав эту опору», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
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