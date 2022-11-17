Роналду о Джорджине: «Она очень зрелая для своего возраста. Мы хорошая пара и помогаем друг другу»

рассказал о своей девушке .

«Мы помогаем друг другу. Ей было тяжело в юности, поэтому она смотрит на жизнь другими глазами. Она молода, но уже страдала.

Она родилась в Аргентине, у нее тоже были проблемы с семьей, она жила одна. У нее интересная жизнь и история...

И она мне очень помогла. Она очень зрелая для своего возраста, мы помогаем друг другу. Иногда, когда я немного подавлен, она помогает мне подняться, а иногда я – ей.

Так что мы хорошая пара и помогаем друг другу. Я очень рад, что она рядом», – сказал форвард и сборной в интервью Пирсу Моргану.