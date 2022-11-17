Криштиану Роналду: «Я немного знал о тен Хаге по его работе в «Аяксе»

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Криштиану Роналду сказал, что знал об Эрике тен Хаге до его прихода в «МЮ».

Ранее португальский нападающий заявлял, что никогда раньше не слышал о Ральфе Рангнике, который был временным тренером «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года по май 2022-го.

– Вы знали о тен Хаге?

– Немного знал, по его работе в «Аяксе», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Эрик тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года по май 2022-го. Он выиграл с клубом два Кубка Нидерландов и три чемпионских титула.

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»

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