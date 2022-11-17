Роналду о Сульшере: «Трудно быть на месте Фергюсона, но он проделал хорошую работу, было очень приятно работать с ним»

поделился мнением об .

«Я люблю Сульшера. Я думаю, что он был топ-личностью, ведь то, что я храню в своем сердце о других людях – это их сердца.

И Оле для меня – топ-личность... Это трудно. Трудно встать на место сэра , но я думаю, что он проделал хорошую работу.

Нужно гораздо больше времени. Но я не сомневаюсь, что в будущем он станет отличным тренером.

Это был хороший опыт. Мне было очень приятно работать с ним даже в течение короткого периода», – сказал нападающий и сборной Португалии в интервью .

Оле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера «МЮ» в ноябре 2021 года.

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