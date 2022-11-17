«Роналду сказал, что не чувствует любви и уважения в «МЮ». Мы дадим это ему». Глава лиги Австралии пригласил Криштиану

пригласили в чемпионат Австралии.

«Роналду сказал, что не чувствует любви и уважения в , но мы в Австралии, безусловно, дадим ему много любви и уважения.

Возможно, мы не сможем конкурировать финансово с другими предложениями, но мы можем конкурировать в других аспектах.

Конечно, это рискованно, но у нас есть для него предложение, которое стоит рассмотреть», – сказал глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд в интервью SportsFM.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду