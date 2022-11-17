«Роналду сказал, что не чувствует любви и уважения в «МЮ». Мы дадим это ему». Глава лиги Австралии пригласил Криштиану

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Криштиану Роналду пригласили в чемпионат Австралии.

«Роналду сказал, что не чувствует любви и уважения в «Манчестер Юнайтед, но мы в Австралии, безусловно, дадим ему много любви и уважения. 

Возможно, мы не сможем конкурировать финансово с другими предложениями, но мы можем конкурировать в других аспектах.

Конечно, это рискованно, но у нас есть для него предложение, которое стоит рассмотреть», – сказал глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд в интервью SportsFM. 

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