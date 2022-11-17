Криштиану Роналду: «Пока не думаю жениться и заводить еще детей. В будущем – посмотрим»

рассказал о том, планирует ли жениться и заводить еще детей.

– Свадьба на горизонте?

– Я не думаю об этом сейчас, но могу представить в будущем. Думаю, что я заслуживаю этого, и она [Джорджина Родригес] заслуживает, но сейчас это не входит в мои планы. В будущем – да, я этого хочу.

– Планируете ли вы заводить еще детей?

– Сейчас я не задумываюсь о том, чтобы завести еще детей. Думаю, что хватит, но не будем загадывать. Только Бог знает, что будет в будущем.

Но сейчас мы хотим сделать перерыв, чтобы насладиться этими детьми, потому что они маленькие... Мы хотим немного насладиться этими детьми. А в будущем – посмотрим, – сказал форвард и сборной в интервью .

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