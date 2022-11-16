Уэйн Руни: «Был бы рад, если бы Роналду или Месси выиграли ЧМ-2022. Прекрасное завершение потрясающей карьеры»
Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет, чтобы Криштиану Роналду выиграл ЧМ-2022.
– Для Лионеля Месси этот чемпионат мира может стать последним. Приведет ли это к повышенному давлению на него и Аргентину?
– Я уверен, что он привык иметь дело с высокими ожиданиями. Мысль о том, чтобы оставить наследие, наверняка приходит ему в голову.
Я был бы рад, если бы или Месси, или Роналду выиграли чемпионат мира. Это было бы прекрасное завершение потрясающей карьеры.
Уверен, Месси сделает все для того, чтобы помочь Аргентине победить, – заявил бывший форвард «Манчестер Юнайтед».
Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос
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