Уэйн Руни: «Был бы рад, если бы Роналду или Месси выиграли ЧМ-2022. Прекрасное завершение потрясающей карьеры»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» хочет, чтобы выиграл .

– Для Лионеля Месси этот чемпионат мира может стать последним. Приведет ли это к повышенному давлению на него и Аргентину?

– Я уверен, что он привык иметь дело с высокими ожиданиями. Мысль о том, чтобы оставить наследие, наверняка приходит ему в голову.

Я был бы рад, если бы или Месси, или Роналду выиграли чемпионат мира. Это было бы прекрасное завершение потрясающей карьеры.

Уверен, Месси сделает все для того, чтобы помочь победить, – заявил бывший форвард .

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