Алберто о «Зените»: «Хочу остаться в «Коринтианс». Никогда так сильно не отождествлял себя с клубом, проведя в нем так мало времени»

намерен остаться в чемпионате Бразилии.

Нападающий выступает за на правах аренды до 30 июня 2023 года.

«Я правда хочу [остаться], и я надеюсь, что все получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с клубом, проведя в нем так мало времени.

Все зависит от Дуилио (президента «Коринтианс» – прим. Sports.ru), президента «Зенита», от многих вещей. Я очень хочу остаться здесь.

Эта аренда была лучшим вариантом. Но я вышел в Лигу чемпионов, я все еще собираюсь осуществить эту мечту. Сначала я стану чемпионом здесь, а потом отправлюсь туда», – сказал Алберто.