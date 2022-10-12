«Зенит» хочет получить Мантуана и защитника «Коринтианс» Ренана в обмен на трансфер Юри Алберто (Жорже Никола)

хочет получить двух футболистов «Коринтианс» в обмен на .

По информации журналиста Жорже Николы, петербуржцы готовы полноценно отпустить форварда в бразильский клуб, если в сделку будут включены полузащитник , уже выступающий за «Зенит», и защитник Роберт Ренан.

Утверждается, что «Зенит» летом уже предлагал за 19-летнего Ренана 15 миллионов евро, но соглашения достичь не удалось.

Летом «Зенит» отдал Юри Алберто в аренду в . В обмен на форварда в Санкт-Петербург на правах аренды приехали Мантуан и вратарь Иван.