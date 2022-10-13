Семак о Кассьерре: «Нужно больше работать. Главное, что у «Зенита» нет проблем с результативностью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности форвардов.
– Каково состояние Сергеева? В последнее время развернулась широкая дискуссия по поводу того, что не забивают профильные нападающие, при этом «Зенит» остается самой результативной командой чемпионата страны. Нет ли здесь противоречия и планирует ли клуб зимой или летом возвращаться к кандидатуре Юри Алберто или начать поиск еще одного нападающего?
– Что касается противоречий, нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше – это важно, прежде всего, для их уверенности. Мы благодарны за объем работы и пользу, которую они приносят команде, но для них самих важно забивать – это добавляет уверенности. Но проблем не вижу.
По поводу Юри Алберто – он пока в аренде. Что будет дальше, пока понять сложно. По поводу нападающих: пока у нас есть два нападающих, и на сегодняшний день никого больше не рассматриваем.
Что касается результативности, нас абсолютно устраивает то, как играет команда, взаимодействуют ребята, кто готов взять бремя лидерства в виде забитых мячей или игры. Естественно, будем работать, чтобы реализация была лучше.
Ваня Сергеев начал тренироваться, провел уже две тренировки фрагментарно. Думаю, к игре будет готов, насколько – посмотрим на этой неделе.
– По-прежнему есть сложности с результативностью у Матео Кассьерры. В чем вы видите проблему?
– Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Что касается Матео – будем работать, никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть.
Мы видим его сильные качества, они есть. Те мячи, которые он забивал в начале сезона, говорят о том, что он умеет это делать. Нужно больше работать.
Ему играть в «Зените» не так просто с давлением, которое на него [оказывается] с каждой последующей нерезультативной игрой. Но такие серии были и у других наших нападающих, – отметил Семак.
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