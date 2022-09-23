«Коринтианс» хотят выкупить Юри Алберто у «Зенита»

«Коринтианс» хотят выкупить нападающего у .

Об этом сообщил президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алвес.

«Мы общались, и он очень мне понравился. Думаю, у него подходящий для «Коринтианс» характер. Алберто много тренируется, много работает с мячом, бегает весь матч.

Это очень качественный футболист. Я вижу, что игроки «Коринтианс» все лучше понимают его. Это приходит через тренировки и матчи. Алберто отлично действует на пространстве и из глубины. Он помогает команде, создавая моменты и забивая голы.

Мы намерены выкупить его. «Зенит» купил Алберто в этом году за 25 млн евро, но он почти не играл за них. Но у нас есть такое желание, и «Зенит» знает об этом», – приводит слова Алвеса ESPN.

За 16 матчей в составе форвард забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.