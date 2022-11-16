Агуэро о роли Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2022: «Видно, что годы берут свое. Но у него огромный опыт и более сильные партнеры, чем раньше»
Серхио Агуэро поделился мнением о роли Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
– Криштиану Роналду так долго вдохновлял Португалию. Но находится ли он сейчас на том уровне, чтобы ярко выступить на протяжении всего турнира? Не говорит ли его форма в «МЮ» о том, что его больше не стоит бояться?
– Роналду всегда вызывает уважение. Действительно, в плане физики заметно, что годы берут свое. Но у него огромный опыт, и он это компенсирует.
Кроме того, в Португалии есть отличные игроки на всех позициях: Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и другие.
Я думаю, что в нынешней сборной Португалии Роналду окружают более сильные футболисты, чем раньше, – заявил экс-нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.
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