высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Состав на этот чемпионат мира – отличное сочетание опытных игроков и молодых восходящих звезд, и я надеюсь, что мы сможем показать миру, на что способна сборная Португалии на самом высоком уровне.

Я с трепетом наблюдал, как расцветает новое поколение игроков. Трудно сравнивать одно поколение с другим. Каждый, кто играет за Португалию – в прошлом или сегодня – многое преодолел, чтобы выступать на высшем уровне.

Конечно, мы здесь для того, чтобы победить, и я верю, что у нас есть подходящий состав для этого. Но с другой стороны, есть ряд топ-команд с талантами мирового класса, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, оставаться скромными и выходить на поле и показывать, на что мы способны. Остальное придет само.

На высшем уровне всегда были и всегда будут восходящие звезды. Я не сомневаюсь, что чемпионат мира откроет новое поколение талантов, готовых изменить игру», – сказал нападающий и сборной Португалии.