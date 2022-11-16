Роналду анонсировал свою первую NFT-коллекцию

запустил свою первую NFT-коллекцию.

Целью запуска является ознакомление поклонников игрока с инфраструктурой Web3 (это идея новой итерации Всемирной паутины на основе блокчейна, которая включает в себя такие концепции, как децентрализация и экономика на основе токенов – прим. ред.) в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Мы считаем, что метавселенная и блокчейн – это будущее интернета.

Для нас большая честь сотрудничать с Криштиану, чтобы помочь большему количеству людей понять блокчейн и продемонстрировать, как мы создаем инфраструктуру Web3 для индустрии спорта и развлечений», – сказал сооснователь Binance Йи Хэ.

Коллекция, запущенная в рамках партнерства с блокчейн-экосистемой Binance, будет доступна с 18 ноября. Она будет включать семь анимированных статуэток с четырьмя уровнями редкости: Super Super Rare (SSR), Super Rare (SR), Rare (R) и Normal (N).

«Это ваш шанс присоединиться к моему сообществу Web3 и узнать больше о знаковых моментах моей карьеры», – написал Роналду в своем твиттере.