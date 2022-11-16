«Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака». Бразильцы намерены выкупить защитника
Айртон близок к переходу во «Фламенго» на постоянной основе.
Ранее стало известно, что бразильский клуб работает над выкупом защитника у «Спартака» и уже предложил игроку контракт на 4 сезона. По информации журналиста Хулио Мигеля Нету, «Фламенго» и Айртон согласовали все условия соглашения.
Теперь стороны ждут ответа от «Спартака».
С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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