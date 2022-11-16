«Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака». Бразильцы намерены выкупить защитника

Айртон близок к переходу во на постоянной основе.

Ранее стало известно, что бразильский клуб работает над выкупом защитника у «Спартака» и уже предложил игроку контракт на 4 сезона. По информации журналиста Хулио Мигеля Нету, «Фламенго» и согласовали все условия соглашения.

Теперь стороны ждут ответа от .

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.