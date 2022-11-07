«Фламенго» работает над выкупом Айртона у «Спартака». Защитнику предложили контракт на 4 сезона

«Фламенго» планирует выкупить Айртона у .

Бразильский клуб работает над полноценным трансфером футболиста, арендованного у москвичей. Защитнику уже предложили контракт на 4 сезона, сообщает журналист Хулио Мигель Нету.

Ранее сообщалось, что хочет снизить сумму выкупа игрока с 9 миллионов евро до 4,5 млн. Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря и включает обязательство выкупа игрока при определенных условиях.

Подробную статистику можно найти здесь.