«Фламенго» работает над выкупом Айртона у «Спартака». Защитнику предложили контракт на 4 сезона
«Фламенго» планирует выкупить Айртона у «Спартака».
Бразильский клуб работает над полноценным трансфером футболиста, арендованного у москвичей. Защитнику уже предложили контракт на 4 сезона, сообщает журналист Хулио Мигель Нету.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» хочет снизить сумму выкупа игрока с 9 миллионов евро до 4,5 млн. Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря и включает обязательство выкупа игрока при определенных условиях.
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