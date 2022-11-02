Айртон не планирует возвращаться в «Спартак». «Фламенго» хочет снизить выкуп с 9 млн до 4,5

Теги Спартак Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Айртон деньги Футбол

Айртон не хочет возвращаться в «Спартак».

Защитник московского «Спартака», который сейчас играет за «Фламенго» на правах аренды, не планирует возвращаться в Россию и рассчитывает остаться в своем нынешнем клубе, утверждает Metaratings.

В условиях арендного соглашения прописана фиксированная сумма выкупа игрока – около 9 млн евро. Однако руководство бразильского клуба не готово активировать эту опцию и хочет договориться об уменьшении этой суммы почти в два раза.

В случае, если клубам не удастся договориться, Айртон и его агент будут искать другие варианты в Бразилии.

В нынешнем сезоне Айртон провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, забив два гола и сделав пять результативных передач.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные