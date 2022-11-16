Актер и совладелец «Лос-Анджелеса» Феррелл – Роналду: «Приезжай! Не сможем столько платить, зато у нас хорошие поля для гольфа и пляжи»

Уилл Феррелл пригласил форварда в МЛС.

55-летний актер является совладельцем «Лос-Анджелеса».

«Приезжай в Лос-Анджелес! Мы всегда будем тебе рады.

Мы не в состоянии столько тебе платить, зато тут очень хорошие поля для гольфа и пляжи.

Просто попробуй!» – сказал Феррелл.

«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв в серии пенальти «Филадельфию». Бэйл сравнял счет на 128-й минуте