«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв в серии пенальти «Филадельфию». Бэйл сравнял счет на 128-й минуте

«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом , обыграв «Филадельфию» по пенальти.

Клуб выступает в лиге с 2018 года.

В финальном матче калифорнийцы добились победы над «Юнион» (3:3, по пенальти – 3:0).

вышла вперед в концовке дополнительного времени, но валлийский полузащитник сравнял счет на 128-й минуте.

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