«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв в серии пенальти «Филадельфию». Бэйл сравнял счет на 128-й минуте
«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв «Филадельфию» по пенальти.
Клуб выступает в лиге с 2018 года.
В финальном матче калифорнийцы добились победы над «Юнион» (3:3, по пенальти – 3:0).
«Филадельфия» вышла вперед в концовке дополнительного времени, но валлийский полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл сравнял счет на 128-й минуте.
Кубок МЛС
Финал
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Banc of California Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 28 Акоста, 1:1 – 59 Газдаг, 2:1 – 83 Мурильо, 2:2 – 85 Эллиотт, 2:3 – 120 Эллиотт, 3:3 – 120 Бэйл.
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Лос-Анджелес –
Крепо, Холлингсхед, Мурильо, Ибега, Паласиос, Санчес, Акоста (Тельо, 90), Сифуэнтес, Вела (Бэйл, 97), Аранго (Опоку, 74; Маккарти, 117), Буанга.
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Филадельфия Юнион –
Блэйк, Мбайзо, Глеснес, Эллиотт, Вагнер, Газдаг, Мартинес, Флак, Макглинн (Ааронсон, 84), Уре (Берк, 71; Donovan, 120), Карранса.
- Серия пенальти
- 1:0, 2:0, 3:0.
- Удаление:
- Крепо (116).
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