«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв в серии пенальти «Филадельфию». Бэйл сравнял счет на 128-й минуте

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«Лос-Анджелес» впервые стал чемпионом МЛС, обыграв «Филадельфию» по пенальти.

Клуб выступает в лиге с 2018 года. 

В финальном матче калифорнийцы добились победы над «Юнион» (3:3, по пенальти – 3:0). 

«Филадельфия» вышла вперед в концовке дополнительного времени, но валлийский полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл сравнял счет на 128-й минуте. 

Кубок МЛС

Финал

Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион 3:3 (1:0, 1:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 3:0
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Banc of California Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Акоста, 1:1 – 59 Газдаг, 2:1 – 83 Мурильо, 2:2 – 85 Эллиотт, 2:3 – 120 Эллиотт, 3:3 – 120 Бэйл.
Лос-АнджелесКрепо, Холлингсхед, Мурильо, Ибега, Паласиос, Санчес, Акоста (Тельо, 90), Сифуэнтес, Вела (Бэйл, 97), Аранго (Опоку, 74; Маккарти, 117), Буанга.
Филадельфия ЮнионБлэйк, Мбайзо, Глеснес, Эллиотт, Вагнер, Газдаг, Мартинес, Флак, Макглинн (Ааронсон, 84), Уре (Берк, 71; Donovan, 120), Карранса.
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Эллиотт (14), Сифуэнтес (65), Ибега (87), Карранса (90).
Удаление:
Крепо (116).

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