В интервью Роналду есть слова про Месси: «О да, заголовки будут громкими»

Телеведущий Пирс Морган сообщил новые детали о беседе с форвардом .

«Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду про Месси в моем интервью.

О да, и заголовки будут громкими», – написал Морган.

Выход полной версии интервью с нападающим назначен на среду и четверг.

Миллз о Роналду: «Я бы превратил его жизнь в страдания на месте «МЮ». Запретите уходить, не давайте играть, сгноите его»