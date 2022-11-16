В интервью Роналду есть слова про Месси: «О да, заголовки будут громкими»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Пирс Морган Футбол

Телеведущий Пирс Морган сообщил новые детали о беседе с форвардом Криштиану Роналду.

«Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду про Месси в моем интервью.

О да, и заголовки будут громкими», – написал Морган.

Выход полной версии интервью с нападающим «Манчестер Юнайтед» назначен на среду и четверг.

Миллз о Роналду: «Я бы превратил его жизнь в страдания на месте «МЮ». Запретите уходить, не давайте играть, сгноите его»

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