В интервью Роналду есть слова про Месси: «О да, заголовки будут громкими»
Телеведущий Пирс Морган сообщил новые детали о беседе с форвардом Криштиану Роналду.
«Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду про Месси в моем интервью.
О да, и заголовки будут громкими», – написал Морган.
Выход полной версии интервью с нападающим «Манчестер Юнайтед» назначен на среду и четверг.
Миллз о Роналду: «Я бы превратил его жизнь в страдания на месте «МЮ». Запретите уходить, не давайте играть, сгноите его»
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