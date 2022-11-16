«Кампания против Роналду вышла на пик. Cамому известному португальцу завидуют, поливают грязью. Криштиану, шли их». Экс-глава правительства Мадейры о форварде

Бывший глава регионального правительства Мадейры выступил в защиту .

«Кампания против Роналду в стране вышла на пик. Люди завидуют, проявляют неблагодарность и поливают грязью уроженца Мадейры, ставшего самым известным и популярным португальцем на свете – не то что эти лиссабонские задроты.

Роналду, шли их...» – написал Алберту Жоау Жардин о форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

«Роналду пора уйти. Пути назад нет». Собираем реакции на интервью Криша