Джесси Лингард: «Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно»

Хавбек прокомментировал интервью .

«Я смог найти выход из своей ситуации в . К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.

Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану.

Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее», – сказал Лингард Talksport.

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях