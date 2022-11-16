Джесси Лингард: «Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно»
Хавбек «Ноттингем Форест» Джесси Лингард прокомментировал интервью Криштиану Роналду.
«Я смог найти выход из своей ситуации в «Манчестер Юнайтед». К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.
Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану.
Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее», – сказал Лингард Talksport.
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
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