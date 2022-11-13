Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Знал, что не возьмем все трофеи в мой первый сезон. Нужно учиться побеждать – без разницы, как»

высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

– Каковы причины вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов?

– Я знал, что мы не возьмем все трофеи в мой первый же сезон в «Барселоне». Команда по-прежнему перестраивается, ей нужно время. Все это – часть процесса.

Мы должны играть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не получилось, но мы многому научились, ведь здесь много молодых игроков. Мы допускали ошибки, а на этом уровне нужно всегда быть готовым.

Нужно учиться побеждать – без разницы, как. Не имеет значения, насколько хорошо или плохо играла команда. Самое важное – три очка, – сказал нападающий «Барселоны».

Каталонский клуб занял 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией». Теперь команда сыграет с стыковых матчах Лиги Европы, ее соперником станет «Манчестер Юнайтед».