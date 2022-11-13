Нападающий «Барселоны» хотел бы поиграть с .

«Месси великолепен, он отдает нападающим потрясающие передачи. У Лионеля с ними прекрасное взаимопонимание. Он знает, как довести мяч до штрафной площади, провести его между линиями. Он лучший в мире в этом аспекте.

Я не знаю, какова сейчас ситуация, но любой нападающий мечтал бы сыграть с Месси, в этом я не сомневаюсь», – сказал поляк о форварде .