Левандовски о голах Шупо-Мотинга за «Баварию»: «Если команда играет хорошо, то и форварду проще. Но сезон длинный»

Форвард «Барселоны» оценил форму Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Футболист сборной Камеруна в 9 последних матчах за «Баварию», бывший клуб Левандовского, забил 10 голов.

– Шупо-Мотинг в последнее время превратился в нового Левандовского. Ожидали ли вы, что он будет настолько успешен?

– Если команда играет хорошо, то и форварду проще. Он забивает, находится в хорошей форме. Я его знаю, он хороший парень.

Я рад, что он забил несколько голов, но сезон длинный. Могу лишь пожелать ему удачи и надеюсь, что он сохранит такую форму до конца сезона, – сказал Левандовски.