Семак после 0:3 со «Спартаком»: «У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность. Каждый соперник «Зенита» хочет прервать какую-то серию»

заявил, что в составе нет пижонов.

Главный тренер сине-бело-голубых объяснил причину поражения от в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3).

«Это не пижонство. У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность. Каждая команда, играя против нас, хочет прервать какую-то серию. Такие матчи. Наша задача, чтобы после таких матчей команда собралась. Чтобы таких матчей было как можно меньше.

Что касается Кассьерры, это технический брак. Те, кто недостаточно хорошо сыграл, уже услышали это от меня в раздевалке.

Не считаю, что у нас играют только и . У нас командная игра, равномерно распределяются игровые действия. Большая часть сегодня сыграла ниже своих возможностей.

Меня устраивает команда, игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьера нас устраивают. Хотелось, чтобы забивали больше. Но голы придут», – сказал Семак.