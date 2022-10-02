Семак о 3:1 с «Ростовом»: «Заслуженная победа «Зенита». В 1-м тайме не все получалось, 2-й очень хорош»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1) в Мир .

– Непростая игра. В первом тайме с точки зрения качества не все получалось. Хотя моментов было достаточно, давали сопернику долго контролировать матч. Во втором тайме сыграли лучше, активнее, было много моментов. Заслуженная победа. Второй тайм был очень хорош.

– С чем связана замена Кассьерры?

– Ваня Сергеев более активный в прессинге, более «объемный» игрок. Нужно было дать сопернику меньше контролировать мяч.

– Как оцените игру Песьякова?

– Не удивила. Было два варианта, когда мы должны были встречать его в высоком блоке. Что касается Песьякова, то он прекрасно играет ногами, – сказал Семак.