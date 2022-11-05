Геннадий Орлов: «Что делает Бакаев в «Зените»? Матч с «Ахматом» показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян»

считает, что российские игроки «Зенита» снизили к себе требования.

В субботу «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2) в рамках 16-го тура Мир .

«Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян . Про Чистякова и Караваева я уже сказал. Два гола... А Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было.

Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!» – заявил комментатор.