«Журналисты сделали из Мостового звезду, хотя он не дотягивает. Кроме шума, там ничего нет». Широков о хавбеке «Зенита»

прокомментировал ситуацию с обратной заменой Андрея Мостового.

Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1), а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Сергеем Семаком и сразу ушел в раздевалку.

Как играет – так и меняют, все надо доказывать на поле. Он вышел с «Сочи» – Андрей был вообще на поле? Его точно так же можно было обратно заменить.

По большому счету, кроме шума, там больше ничего нет. Журналисты сделали из него звезду, хотя он, мягко говоря, не дотягивает. И до уровня Малкома, Клаудиньо не дотягивает, не доказывает на поле. Как бы я ни критиковал Сергеева, он доказывает свою нужность команде, в штрафной соперника просто незаменим. Что доказывает Мостовой на поле?» – сказал бывший полузащитник сборной России.