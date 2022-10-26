Гальтье о Месси, Мбаппе и Неймаре после 7:2: «Работать с ними – Святой Грааль для тренера»

остался в восторге от игры трио нападающих против «Маккаби».

Во вчерашнем матче 5-го тура группового этапа «ПСЖ» победил со счетом 7:2. и сделали по дублю и отдали по две голевые передачи, Неймар забил один гол.

«Мы сыграли невероятно. Связь между линиями была очень хорошей, особенно – между полузащитой и тремя нашими нападающими, которые сыграли потрясающе. Между ними была отличная связь. Когда все играют на команду, то это производит очень хорошее впечатление.

Эту команду очень приятно тренировать, особенно – тройку нападения. Работать с ними каждый день, видеть их выдающийся уровень и смотреть, как они выражают себя на поле, – это Святой Грааль для тренера», – сказал Гальтье.

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