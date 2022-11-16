Лионель Месси: «В Аргентине есть люди, постоянно сомневающиеся во мне. На ЧМ-2006 я почти не играл, но меня уже тогда критиковали и пытались задеть»
Лионель Месси высказался о том, что в Аргентине его нередко критикуют.
«Я всегда чувствовал любовь аргентинцев, но там есть группа людей, которая постоянно сомневается во мне. У них было мнение о любом моем действии.
В 2012 году Кубок Америки начался очень плохо для нас. Мы вылетели после того, как провели один из лучших матчей на том Кубке Америки. Все перешло в пенальти. Первые две игры мы провели плохо. Это был провал, как и ЧМ-2010.
На чемпионате мира в 2006 году я почти не играл, но меня уже тогда начали критиковать, пытались задеть. В 2007 году мы проиграли финал Кубка Америки в Венесуэле. Тогда это становилось все сильнее», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.
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