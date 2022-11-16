Лионель Месси: «В Аргентине есть люди, постоянно сомневающиеся во мне. На ЧМ-2006 я почти не играл, но меня уже тогда критиковали и пытались задеть»

высказался о том, что в его нередко критикуют.

«Я всегда чувствовал любовь аргентинцев, но там есть группа людей, которая постоянно сомневается во мне. У них было мнение о любом моем действии.

В 2012 году начался очень плохо для нас. Мы вылетели после того, как провели один из лучших матчей на том Кубке Америки. Все перешло в пенальти. Первые две игры мы провели плохо. Это был провал, как и .

На чемпионате мира в 2006 году я почти не играл, но меня уже тогда начали критиковать, пытались задеть. В 2007 году мы проиграли финал Кубка Америки в Венесуэле. Тогда это становилось все сильнее», – сказал нападающий и сборной Аргентины.