«Месси – лучший в мире. Гном – это инопланетянин. Игра с ним – лучшее в моей карьере». Ди Мария о Лео

назвал лучшим футболистом мира.

– Вы всю свою карьеру в сборной провели рядом с Месси, знаете его, как мало кто другой. Как он сегодня? Кажется, он очень сосредоточен на Катаре.

– Для меня играть вместе с Лео – это все. Он лучший в мире. Гном (партнеры по командам иногда называют Месси «гномом», прозвище появилось еще в юношеской команде «Барселоны» – прим. Sports.ru) – это инопланетянин, не устану повторять. И я еще раз говорю: игра с Лео – лучшее, что случилось со мной в карьере.

Мы провели вместе много лет в сборной, и мне даже довелось играть с ним в одном клубе, потому что видеть его каждый день намного прекраснее. Разделить поле с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, очень целеустремленный, – сказал хавбек и сборной .