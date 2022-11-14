Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022: Бензема завтракает голами вместо хлопьев, Месси играет в кикер с самим собой образца 2006-го, рэпер Stormzy – за рулем автобуса
Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием звездных футболистов.
В видео немецкого спортивного бренда снялись форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, его партнер по «ПСЖ» защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, форвард «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри, полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, хавбек «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, а также рэпер Stormzy.
Все они предстали в роли членов семьи, которые каждый чемпионат мира собираются вместе. У каждого своя роль и свои занятия. Например, Бензема завтракает голами вместо хлопьев, Месси играет в кикер с самим собой образца 2006-го, рэпер Stormzy – водитель автобуса.
Комментарии