считает, что сборной Аргентины нужно сосредоточиться на первом матче .

– В 1/8 финала, если верить логике, Аргентине достанется Дания или Франция...

– Думать про 1/8 финала – это ошибка. Надо думать о первом матче. Начать с победы, как я уже говорил, очень важно для хорошего старта. Выиграть три матча из трех. Думаю, это даст уверенность в будущем.

Сегодня мы говорим, что может быть так-то и так-то, а потом все происходит по-другому. На предыдущий чемпионат мира ехали так, будто мы уже на первом месте.

[В мыслях] мы уже прошли 1/8 финала, думали о следующих стадиях, а в итоге все сложилось иначе. На чемпионатах мира всегда происходят вещи, которые нельзя представить, которые априори являются странными. Поэтому мы должны думать о первом матче, – сказал форвард и сборной Аргентины.

сыграет в группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. На ЧМ-2018 Аргентина стала второй в группе и вылетела в 1/8 финала от Франции.