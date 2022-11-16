Масалитин о ЦСКА: «Не понимаю слепой веры в Карраскаля. Он не помощник! Нужно усиление. Легионеры не приносят результат»

высказался о поражении ЦСКА в матче с «Динамо» (1:2) в Мир .

«Считаю, эксперименты Федотова с составом, с перестроениями мало что дали. Три бразильских центральных защитника... И два гола пропускаем из зоны Фукса. Стоит задуматься. Да и Грулев мог забивать из зоны Фукса. Опять приходится констатировать: ребята несыгранные. В первом голе, правда, удивил еще и Мендес. Остановился. Руки поднял... Как так?

Не все гладко и в созидании. Я не понимаю этой слепой веры в Карраскаля. Что он показал в матче с «Динамо»? Да он не помощник! Ну не делает разницу колумбиец.

Вот вышел вместо Медины Обляков, и мне он очень понравился. Передачи вперед, обострения, удары, гол забил. Парень вел игру до своего нелепого удаления. Приятно было на него смотреть.

ЦСКА необходимо усиление. Легионеры не приносят результат. Ну вот кого вы сами выделите? Обычные, ничего особенного... У меня к ним очень большие претензии. Зачем вас тогда берут? Какая польза?

Надо разбираться. Сначала они выдали неплохой отрезок. Но чемпионат длится 30 туров. Почему надо так в них верить? Сказалась, как говорится, импортозависимость», – сказал экс-игрок .