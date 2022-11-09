«ЦСКА немного сбавил обороты. Карраскаль, Медина и все иностранцы невзрачно выглядят». Тарханов об армейцах

считает, что ЦСКА сбавил обороты.

– Во вторник прошла церемония вручения премии «Джентльмен года». Согласны с тем, что джентльменом признали именно Даниила Фомина из «Динамо»?

– Ну, у нас много молодых, которые соответствовали «Джентльмену года». Но он, думаю, стабильнее всех играет в «Динамо». Он игрок не грубый, хорошо на поле с партнерами по команде взаимодействует, голы забивает, пенальти бьет. Думаю, что соответствует.

– У Фомина есть шанс хорошо проявить и в предстоящем дерби с ЦСКА. Чего ждете от этого матча? Кого считаете фаворитом встречи?

– Сложно сказать. Потому что сейчас ЦСКА немного сбавил обороты. Карраскаль, Медина и все иностранцы как-то невзрачно выглядят. «Динамо» в игровом плане сейчас получше. Но в такой игре, как дерби, трудно определить фаворита: думаю, что это два равных соперника. Но ЦСКА, думаю, разберется в своих проблемах и поймет что к чему. Все–таки в последних матчах не очень хорошо они выглядели, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

сыграет с ЦСКА в рамках 17-го тура Мир 13 ноября.

Фомину вручили приз «Джентльмен года», смокинг и шарж