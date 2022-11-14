Обляков о 5-м месте ЦСКА: «Мы недобрали очков. Обязательно будем лучше и выше»

высказался после матча ЦСКА с «Динамо» (1:2).

После 17 туров армейцы занимают в таблице Мир 5-е место.

«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Это был крутой матч, который мы проиграли.

Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол, в конечном счете, всегда справедлив.

Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше», – написал хавбек .