Обляков о 5-м месте ЦСКА: «Мы недобрали очков. Обязательно будем лучше и выше»
Иван Обляков высказался после матча ЦСКА с «Динамо» (1:2).
После 17 туров армейцы занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.
«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Это был крутой матч, который мы проиграли.
Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол, в конечном счете, всегда справедлив.
Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше», – написал хавбек ЦСКА.
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