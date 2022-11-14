Обляков считает незаслуженным свое удаление в матче с «Динамо»
Иван Обляков высказался о своем удалении в матче Мир РПЛ с «Динамо» (1:2).
На 72-й минуте хавбек ЦСКА был предупрежден за фол на Ярославе Гладышеве, а на 79-й Обляков сфолил в своей штрафной на Константине Тюкавине и был удален, получив вторую желтую карточку. Игорь Акинфеев отбил удар Даниила Фомина с 11-метровой отметки.
— Красная карточка была заслуженная?
— Нет, — сказал Обляков.
Добавим, что Обляков забил гол в этой игре, а обслуживал ее арбитр Владислав Безбородов.
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