Обляков считает незаслуженным свое удаление в матче с «Динамо»

высказался о своем удалении в матче Мир с (1:2).

На 72-й минуте хавбек был предупрежден за фол на Ярославе Гладышеве, а на 79-й Обляков сфолил в своей штрафной на Константине Тюкавине и был удален, получив вторую желтую карточку. Игорь Акинфеев отбил удар Даниила Фомина с 11-метровой отметки.

— Красная карточка была заслуженная?

— Нет, — сказал Обляков.

Добавим, что Обляков забил гол в этой игре, а обслуживал ее арбитр Владислав Безбородов.