Ташуев о победе над «Зенитом»: «Понимали, что это флагман российского футбола. Их нужно уважать, но никак не бояться»

Главный тренер высказался о победе над «Зенитом» (2:1).

– «Ахмат» нанес «Зениту» первое поражение в этом сезоне . Чувствовали уникальность события?

– Мы понимали, что «Зенит» – флагман российского футбола. У них большой потенциал и очень много индивидуально сильных футболистов. Несмотря на это, я говорил ребятам, что мы должны сыграть от себя. Говорить о том, что победа над «Зенитом» гордость – неправильно. Это просто результат хорошей работы.

– В этом сезоне о «Зените» популярно говорить, что это команда из другой лиги, подразумевая их недосягаемость.

– Подбор игроков у них действительно серьезный относительно других команд. Но я помню «Зенит», в котором играли Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кришито, Рондон и так далее. Я играл против них с «Кубанью», которую я принял на 16-м месте. И тот «Зенит» был совсем не слабее, если не сильнее этого.

В итоге была ничья – 2:2. Так что и с нынешним «Зенитом» можно играть, хоть они и сильные.

– Как настроить футболистов на матч против ?

– Главное – не слова, а подготовка. Мы старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.

– Разве играть с «Зенитом» в свой футбол не равносильно поражению? Мы видели пример «Оренбурга» – получили восемь.

– Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, мы все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной – опускались, перекрывая зоны. Это все мои игроки знали и нарабатывали.

Единственное, что не получилось – владение мячом. Мои команды обычно хорошо владеют мячом, но в игре с «Зенитом» этого не было. Это творческий процесс, результат приходит со временем. Для меня главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту», – сказал Ташуев.