Ташуев о победе над «Зенитом»: «Понимали, что это флагман российского футбола. Их нужно уважать, но никак не бояться»
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о победе над «Зенитом» (2:1).
– «Ахмат» нанес «Зениту» первое поражение в этом сезоне РПЛ. Чувствовали уникальность события?
– Мы понимали, что «Зенит» – флагман российского футбола. У них большой потенциал и очень много индивидуально сильных футболистов. Несмотря на это, я говорил ребятам, что мы должны сыграть от себя. Говорить о том, что победа над «Зенитом» гордость – неправильно. Это просто результат хорошей работы.
– В этом сезоне о «Зените» популярно говорить, что это команда из другой лиги, подразумевая их недосягаемость.
– Подбор игроков у них действительно серьезный относительно других команд. Но я помню «Зенит», в котором играли Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кришито, Рондон и так далее. Я играл против них с «Кубанью», которую я принял на 16-м месте. И тот «Зенит» был совсем не слабее, если не сильнее этого.
В итоге была ничья – 2:2. Так что и с нынешним «Зенитом» можно играть, хоть они и сильные.
– Как настроить футболистов на матч против «Зенита»?
– Главное – не слова, а подготовка. Мы старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.
– Разве играть с «Зенитом» в свой футбол не равносильно поражению? Мы видели пример «Оренбурга» – получили восемь.
– Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, мы все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной – опускались, перекрывая зоны. Это все мои игроки знали и нарабатывали.
Единственное, что не получилось – владение мячом. Мои команды обычно хорошо владеют мячом, но в игре с «Зенитом» этого не было. Это творческий процесс, результат приходит со временем. Для меня главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту», – сказал Ташуев.
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