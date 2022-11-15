ЭСК РФС: Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Чистякова рукой в матче с «Ахматом»
Павел Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом».
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ (1:2). После проверки момента на ВАР было принято решение продолжить матч без назначения 11-метрового удара.
«Контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является наказуемым.
Движение рук защитника к собственному телу является его естественной реакцией для защиты своего солнечного сплетения, в направлении которого был направлен мяч при сильном ударе по воротам игроком атаки, его руки находятся в естественном положении для этого действия игрока и близко к телу, не увеличивая неестественно его размеры в момент, когда происходит касание с мячом», – сообщили в ЭСК РФС.
Судья Кукуян не поставил пенальти в ворота «Зенита» за руку Чистякова. ВАР проверил момент
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