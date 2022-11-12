Дмитрий Чистяков: «Люблю «Зенит», меня не отстраняли. Я грубо ошибся. Конфликт исчерпан»

сообщил, что конфликт с «Зенитом» исчерпан.

В субботу «Зенит» в матче 17‑го тура Мир обыграл «Торпедо» (2:0). Чистяков, который результативно ошибся в игре предыдущего тура с «Ахматом» (1:2), остался в запасе, а на его позиции вышел Нуралы Алип.

Напомним, на следующий день после игры с «Ахматом» гендиректор Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основой. Игроки «Зенита» массово поддержали Чистякова.

«Неделя прошла для меня нормально. Бывают такие моменты. Сначала ошибся я, потом люди немного ошиблись в высказываниях. Но конфликт исчерпан.

Мы команда, нас этот момент только сплотил. Было приятно чувствовать такую поддержку внутри команды. Болельщикам тоже огромное спасибо. Все мы люди, все ошибаемся.

С [Геннадием] Орловым не разговаривал. Хотел ли я поговорить с ним? Наверное, да. Но все мы люди. Немного громкие слова он сказал. Я не буду просить извиняться, но в итоге он извинился сам. Ошибся я в тот день, ошибся он. Никаких проблем.

С Александром Ивановичем [Медведевым] мы поговорили и все решили. Я люблю этот клуб и всегда хочу играть. Меня не отстранили от команды.

Я знал, что информация про переход в «Ахмат» – неправда. Поэтому реагировал на это нормально, спокойно. Мне разбираться в таких ситуациях незачем. Главное, что все порешали. Никаких обид. Фокусируемся на следующих матчах.

Баннер болельщиков [в мою поддержку] видел. Обратил внимание. Хочется их поблагодарить за поддержку. Подошел к ним после игры. Немного робко получилось.

Наверное, я узнал чуточку больше про себя после этой ситуации. Люди на моей стороне, значит я чего‑то стою. Стал ли я больше верить в себя? Возможно.

Что касается футбольной стороны, то надо работать. Я грубо ошибся. Ни на кого спихивать эту ошибку не буду. Нужно теперь доказывать только делом», – сказал защитник «Зенита».