Роналду о сборной: «Единая группа для единой цели – осуществить мечту всех португальцев»
Криштиану Роналду высказался о подготовке к ЧМ-2022.
37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию с тренировки сборной Португалии.
«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии.
Единая группа, стремящаяся к единой цели – осуществить мечту всех португальцев», – написал Роналду.
Фото: twitter.com/Cristiano
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