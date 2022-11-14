Роналду о сборной: «Единая группа для единой цели – осуществить мечту всех португальцев»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Футбол

Криштиану Роналду высказался о подготовке к ЧМ-2022.

37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию с тренировки сборной Португалии.

«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии.

Единая группа, стремящаяся к единой цели – осуществить мечту всех португальцев», – написал Роналду.

Фото: twitter.com/Cristiano

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