уверен, что ситуация вокруг не повлияет на сборную Португалии.

«Я не вижу проблем с моментом [выхода интервью Роналду], так что все в порядке. Не думаю, что это оказывает дополнительное давление на него или на нас. Мы привыкли к большому давлению.

Это не первый случай, когда игрок приезжает в сборную, сталкиваясь с проблемами в клубе. Одно из преимуществ заключается в том, что, находясь здесь, мы откладываем все в сторону. Когда мы попадаем в сборную, это уже другой коллектив, и мы стараемся сосредоточиться на том, что действительно важно.

Заголовки газет всегда о нем. Честно говоря, каждый раз, когда мы приезжаем в сборную, первым делом нас всегда спрашивают о Роналду. Все внимание всегда сосредоточено на нем, и мы к этому привыкли», – сказал полузащитник «Бенфики» и сборной .

Сестра Роналду об интервью: «Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины в очередной раз. В наше время храбрых критикуют»